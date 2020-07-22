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Дмитрий Кулагин покинет «Локомотив-Кубань»

Дмитрий Кулагин покинет «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин покинет команду из Краснодара, сообщает портал «Известия». Официально об этом объявят в ближайшие дни. Источник в клубе поясняет, что зарплата игрока была слишком высокой.

«Официально об этом объявят в ближайшие дни, в нынешних условиях клубу проблематично продолжать сотрудничество с Дмитрием Кулагиным. У него слишком высокая зарплата», — сказал представитель краснодарского клуба.

Дмитрий Кулагин стал игроком «железнодорожников» в ходе сезона-2017/2018 и помог краснодарцам выиграть Кубок России, а также дойти до финала Еврокубка-2017/18. В мае 2018-го в клубе решили заключить с россиянином контракт на 2 года с опцией пролонгацией ещё на 2 сезона.

Напомним, брат Дмитрия, Михаил, нынешним летом покинул ЦСКА и также остался без клуба.

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