Агент Д. Кулагина рассказал, когда баскетболист начнёт переговоры с другими клубами

Представитель защитника «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина Валерий Холин прокомментировал информацию о скором уходе игрока из клуба. По словам Холина, баскетболист пока не ведёт переговоров с другими командами.

«Мы ждём до 1 августа. Если «Локомотив-Кубань» выйдет из контракта, мы начнём переговоры с другими клубами, если нет, то он спокойно продолжит готовиться к новому сезону. Пока мы не общаемся с другими клубами, это некорректно. При этом Дима готов к любому развитию событий. Будем откровенны, ситуацию определяет покупатель, а не продавец. Только если ты не Майкл Джордан.



Сейчас Кулагин находится в Кабардино-Балкарии, в горной местности. Много работает с личным тренером и находится в отличной форме. Могу сказать, что он с пользой провёл карантин и в следующем сезоне будет ещё сильнее», — приводит слова Холина «Известия».