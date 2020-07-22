Агент Д. Кулагина рассказал, когда баскетболист начнёт переговоры с другими клубами

Представитель защитника «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина Валерий Холин прокомментировал информацию о скором уходе игрока из клуба. По словам Холина, баскетболист пока не ведёт переговоров с другими командами.
«Мы ждём до 1 августа. Если «Локомотив-Кубань» выйдет из контракта, мы начнём переговоры с другими клубами, если нет, то он спокойно продолжит готовиться к новому сезону. Пока мы не общаемся с другими клубами, это некорректно. При этом Дима готов к любому развитию событий. Будем откровенны, ситуацию определяет покупатель, а не продавец. Только если ты не Майкл Джордан.
Сейчас Кулагин находится в Кабардино-Балкарии, в горной местности. Много работает с личным тренером и находится в отличной форме. Могу сказать, что он с пользой провёл карантин и в следующем сезоне будет ещё сильнее», — приводит слова Холина «Известия».
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