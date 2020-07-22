«Миннесота» выставлена на продажу. Гарнетт борется за покупку с владельцем клуба НФЛ

Владелец «Миннесоты Тимбервулвз» Глен Тэйлор собирается продать клуб, сообщает Sportico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Тэйлор нанял компанию The Raine Group для поиска возможного покупателя франшизы. Владелец хочет получить примерно $ 1,2 млрд за продажу «Тимбервулвз». Источник отмечает, что причина продажи не связана с кризисом из-за пандемии коронавируса. Тэйлор купил «Миннесоту» в 1995 году за $ 88 млн. В 2020 году Forbes оценил стоимость франшизы на $ 1,375 млрд.



На покупку «Миннесоты» есть несколько претендентов. Легенда НБА Кевин Гарнетт вместе с группой инвесторов изучает предложение Тэйлора, сообщил инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Кроме того, по данным репортёра ESPN Адама Шефтера, серьёзным претендентом на приобретение «Тимбервулвз» называется владелец клуба НФЛ «Миннесота Вайкингс» Зиги Уилф.