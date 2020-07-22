Ченнинг Фрай назвал дуэт звёзд НБА, с которым не способны справиться «Лейкерс»

Экс-игрок НБА, чемпион лиги в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай считает, что защитники «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум и Дэмьен Лиллард способны доставить проблемы «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф.
«Потеря Рэджона Рондо – серьёзная проблема для «Лейкерс», потому что Рондо в плей-офф – это совершенно другой игрок. Любой это подтвердит, а я видел это лично. Мне всё равно, согласен кто-то или нет. Рондо был бы сложным соперником для Дэмьена Лилларда или Си Джея Макколлума, кого бы он ни закрывал. Теперь Рондо выбыл из строя, так что физически жёсткие и боевые «Блэйзерс» стали серьёзным соперником для «Лейкерс» в первом раунде плей-офф. Да, Леброн Джеймс – лучший игрок на площадке, у них есть Энтони Дэвис, но у «Лейкерс» нет ответов для сдерживания Макколлума и Лилларда», – приводит слова Фрая Fadeaway World.
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