Ченнинг Фрай назвал дуэт звёзд НБА, с которым не способны справиться «Лейкерс»

Экс-игрок НБА, чемпион лиги в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай считает, что защитники «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум и Дэмьен Лиллард способны доставить проблемы «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф.



«Потеря Рэджона Рондо – серьёзная проблема для «Лейкерс», потому что Рондо в плей-офф – это совершенно другой игрок. Любой это подтвердит, а я видел это лично. Мне всё равно, согласен кто-то или нет. Рондо был бы сложным соперником для Дэмьена Лилларда или Си Джея Макколлума, кого бы он ни закрывал. Теперь Рондо выбыл из строя, так что физически жёсткие и боевые «Блэйзерс» стали серьёзным соперником для «Лейкерс» в первом раунде плей-офф. Да, Леброн Джеймс – лучший игрок на площадке, у них есть Энтони Дэвис, но у «Лейкерс» нет ответов для сдерживания Макколлума и Лилларда», – приводит слова Фрая Fadeaway World.