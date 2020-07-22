Фернандо Алонсо: Пау Газоль должен быть на Олимпиаде даже с одной ногой

Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался по поводу соотечественника 40-летнего центрового Пау Газоля. 40-летний Газоль восстанавливается после травмы ноги и потенциально может принять участие в Олимпиаде-2021 в Токио.



«Пау должен быть на Олимпийских играх даже с одной ногой. Я понятия не имею о баскетболе, но в данный момент его жизни, с его опытом и талантом, важно, чтобы он всегда был в команде», — приводит слова Алонсо Marca.



40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс». Он выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной Испании, которая с ним была одной из самых доминирующих сборных всех времён в европейском баскетболе.