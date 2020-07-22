Фернандо Алонсо: Пау Газоль должен быть на Олимпиаде даже с одной ногой
Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался по поводу соотечественника 40-летнего центрового Пау Газоля. 40-летний Газоль восстанавливается после травмы ноги и потенциально может принять участие в Олимпиаде-2021 в Токио.
«Пау должен быть на Олимпийских играх даже с одной ногой. Я понятия не имею о баскетболе, но в данный момент его жизни, с его опытом и талантом, важно, чтобы он всегда был в команде», — приводит слова Алонсо Marca.
40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс». Он выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной Испании, которая с ним была одной из самых доминирующих сборных всех времён в европейском баскетболе.
- 22 июля 2020
-
10:58
-
10:40
-
10:22
-
09:47
-
09:18
-
08:55
-
08:11
-
08:02
-
07:45
-
00:39
-
00:15
- 21 июля 2020
-
23:22
-
22:53
-
21:45
-
21:34
-
20:58
-
20:30
-
20:17
-
19:29
-
18:40
-
18:33
-
18:27
-
17:26
-
16:22
-
16:18
-
16:10
-
15:16
-
14:29
-
13:40
-
11:30
-
11:24
-
10:17
-
09:24
-
09:09
-
08:30
Партнерский контент