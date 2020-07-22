Сент-Рос рассказал о причине ухода из ЦСКА

Кубинский форвард Ховард Сент-Рос рассказал, почему не остался в московском ЦСКА и принял решение продолжить карьеру в греческом «Панатинаикосе».
«Я решил не продолжать карьеру в ЦСКА не потому, что клуб не был заинтересован во мне. Просто вся эта ситуация с коронавирусом внесла изменения в общее финансовое поле. Как только у «армейцев» появилась ясность, ко мне в дверь постучался «Пао». Я пообщался с главным тренером, техническим директором и президентом клуба. Они в деталях рассказали о своих планах. И я понял, насколько серьёзный и амбициозный их проект. Осознал, как сильно они заинтересованы во мне, поэтому я здесь», — приводит слова Сент-Роса официальный сайт «Пао».
Сент-Рос завершал сезон-2019/2020 в московском ЦСКА, к которому присоединился в январе. В 10 матчах Евролиги кубинец набирал за «армейцев» 5,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.
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