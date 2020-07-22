Смит объяснил, в чём Леброн никогда не превзойдёт Джордана

Журналист Сэм Смит убеждён, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс никогда не превзойдёт легенду НБА и «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в плане влияния на общественность. Смит является автором книги о Джордане «Правила Джордана»



«Никогда не видел, чтобы кто-нибудь заявлял в рекламных роликах: «Будь как Леброн». Очевидно, что это реклама, маркетинг и всё такое, но Джордан очень многое изменил в мире и обществе – длинные шорты, бритая голова, и, конечно же, кроссовки. Кроссовки стали революцией.

Никто не думал, что кроссовки станут модным заявлением ещё в начале 1980-х. Никто не думал, что имя игрока на кроссовках будет иметь значение. Помню, как мои друзья были в России и отправили мне матрёшек с изображением Джордана и Пиппена – эти вещи вы нигде больше не увидите. Вы не увидите таких вещей с Леброном. Леброн – большая фигура и отличный игрок, и он имеет влияние в обществе, но это ничего не изменило. Никто не изменил что-либо из-за Леброна», – цитирует Смита New Yorker.