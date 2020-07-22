Тимма и Седокова ответили на вопрос о свадьбе

Известная певица Анна Седокова провела со своими подписчиками в «Инстаграме» чат с вопросам и ответами. Поклонники, в частности, поинтересовались у артистки по поводу возможной свадьбы с баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

«У вас c Янисом будет свадьба?» — спросили у Седоковой.

«Конечно будет», — сказал Тимма. После чего решил сделать уточнение и переадресовать право ответа Седоковой: «У меня с Янисом? Вопрос к вам».



«А я знаю ответ», — смеясь, отметила Анна.

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».