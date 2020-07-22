Отец Шенгелии назвал решающий момент, который побудил его сына перейти в ЦСКА

Каха Шенгелия, отец баскетболиста сборной Грузии и московского ЦСКА Торнике Шенгелии, рассказал, какой момент стал определяющим в переговорах его сына с «армейцами».
«Каждый, кто понимает истинную причину и последствия этого перевода для Грузии, счастлив и поздравляет нас. Последней каплей в решении Торнике стал момент, когда мы получили от ЦСКА обещание с разрешением покидать команду на игры сборной. Это сыграло важную роль. Условия контракта были хорошими, Торнике просто боролся, чтобы зафиксировать этот момент и получить право играть в национальной команде.
Я знал, что найдутся люди, которые негативно отреагируют на наше решение. Но главное, мы получили то, что будет полезно не только для нашей семьи, но и для всей Грузии и сборной», — цитирует отца баскетболиста primetime.ge.
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