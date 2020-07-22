Шакил О'Нил назвал лучший дуэт звёзд в истории

Легенда НБА Шакил О’Нил считает свою связку с Коби Брайантом в «Лос-Анджелес Лейкерс» лучшим звёздным дуэтом в истории баскетбола.



«Я не составлял этот список, но согласен с ним. Что вы думаете?» — написал О’Нил на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фото рейтинга топ-10 звёздных дуэтов.



О’Нил и Брайант занимают первое место, после них следуют Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон («Лос-Анджелес Лейкерс»), Майкл Джордан и Скотти Пиппен («Чикаго Буллз»), Стефен Карри и Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд («Майами Хит»), Билл Расселл и Боб Коузи («Бостон Селтикс»), Ларри Бёрд и Кевин Макхэйл («Бостон Селтикс»), Уилт Чемберлен и Джерри Уэст («Лос-Анджелес Лейкерс»), Карл Мэлоун и Джон Стоктон («Юта Джаз»), Стефен Карри и Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз»).