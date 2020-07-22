Новичок ЦСКА Шенгелия раскрыл свою формулу успеха

Капитан сборной Грузии и нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал о своей формуле успеха в баскетболе.



«Я знаю, что не могу помочь команде, просто стоя впереди и получая двузначную статистику, мне нужно сделать больше. У меня есть чёткое понимание того, что для этого требуется. И я постоянно отрабатываю эти моменты.

Обязательным условием для успеха является работа без эмоций, я должен быть спокойным. Нужно понимать, как решать различные проблемы. Вам нужно обсудить их с товарищами по команде, а затем встать и сделать это, потому что разговор только часть работы.

Но, что бы вы ни говорили, вы должны встать и сделать это, иначе ваши товарищи по команде не последуют за вами. Для меня это формула решения проблем», — цитирует Шенгелию sportall.ge.