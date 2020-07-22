ESPN определил место Леброна в рейтинге величайших игроков всех времён

ESPN провёл опрос по определению места лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в рейтинге величайших игроков в истории баскетбола.
«Комиссия по прогнозам ESPN проголосовала за место Леброна в рейтинге величайших игроков в истории: 43,9% поставили Джеймса на второе место, 34,1% включили в топ-5, 12,2% считают величайшим баскетболистом всех времён, по 4,9% ставят на третье место и включают в топ-10», — приводит результаты голосования «твиттер» NBA Central.
По результатам большинства опросов Джеймс всегда уступает первое место легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.
35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА—2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.
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