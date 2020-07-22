«Никс» наметили звёздную цель на межсезонье

«Нью-Йорк Никс» собирается побороться за атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана в межсезонье-2020, если игрок решит отказаться от опции в контракте на следующий сезон, сообщает Legion Hoops в «Твиттере».
Дерозан перешёл в «Сан-Антонио» в результате обмена из «Торонто Рэпторс» на Кавая Леонарда в 2018 году. Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Дерозан должен принять решение по опции на $ 27,7 млн до 17 октября.
Дерозан набирал в среднем 22,1 очка, 5,7 подбора и 5,6 передачи до приостановки сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. «Спёрс» вошли в число 22 команд, которые примут участие в рестарте сезона НБА в Орландо. «Никс» досрочно ушли в отпуск и находятся в поисках главного тренера, основным кандидатом на должность является экс-наставник «Чикаго Буллз» и «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо.
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