Отец Шенгелии сопоставил зарплату сына в «Басконии» и ЦСКА

Каха Шенгелия, отец баскетболиста сборной Грузии и московского ЦСКА Торнике Шенгелии, рассказал, существует ли разница в зарплате его сына в «Басконии» и ЦСКА.



«Я хотел бы обратиться к тем, кто говорит, что Торнике перешёл в ЦСКА из-за денег. Разницы в сумме контракта нет. Сколько Торнике получал в „Басконии“, столько он получает и в ЦСКА», — цитирует отца баскетболиста primetime.ge.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.