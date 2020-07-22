Астахов рассказал, как «Химки» заполучили Микки, у которого действовал контракт с «Реалом»

Генеральный директор баскетбольных «Химок» Павел Астахов рассказал, как команде удалось заполучить в свой состав Джордана Микки, несмотря на его действующий контракт с мадридским «Реалом».



«Честно, не знаю деталей, почему «Реал» решил его отпустить. Но после того как мы поняли, что он станет свободным агентом, то сразу же включились в работу по его возвращению. В итоге миссия была выполнена и Джордан с нами.



Отступных не было. Он сам договорился с «Реалом» о выходе из контракта. Как только это произошло, Микки подписал контракт с «Химками». Важно, что желание было с обеих сторон. В принципе после нескольких дней переговоров мы ударили по рукам», — приводят слова Павла Астахова «Известия».