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«Зенит» подписал Грега Монро

«Зенит» подписал Грега Монро
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с центровым Грегом Монро, сообщает Eurobasket.com. Срок контракта с 30-летним американским баскетболистом пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Монро изучает варианты продолжения карьеры в НБА и за рубежом.

Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать сотрудничество с Густаво Айоном, потому приобретение центрового стало одним из приоритетов клуба.

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