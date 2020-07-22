Паскуаль и Церковный прокомментировали переход Вольхина в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер команды Хавьер Паскуаль прокомментировали переход Игоря Вольхина в команду.
«Игорь Вольхин сейчас самый перспективный легкий форвард среди российских игроков. Об этом ярко свидетельствует его выступление в прошедшем сезоне Суперлиги, которую он в 22 года уже перерос. У Игоря есть все данные, чтобы в ближайшее время регулярно получать игровое время не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге: атлетичный, хорошо защищается, агрессивно идет в проход под кольцо, работает на подборе, хорошо владеет мячом, обладает выдающимися бросковыми качествами. Ему будет дана возможность прогрессировать и проявить себя, поэтому теперь всё будет зависеть от него», — приводит слова Церковного официальный сайт команды.
«С приходом Игоря мы получаем молодого игрока, который может набирать очки из разных ситуаций и различными способами. Игорь уже всесторонне развитый игрок с имеющимся потенциалом для дальнейшего развития. Очень рад, что Игорь выбрал нас, так как это большой шаг вперед в его карьере», — добавил Паскуаль.
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