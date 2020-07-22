НБА ещё глубже укоренила конфликт с Китаем

НБА закрыла свою академию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Basket USA.
В 2016 году НБА открыла в Китае несколько баскетбольных академий, в том числе одну — в Урумчи, столице Уйгурского автономного округа. Партнерство с последним было прекращено.
Напомним, сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули и сенатор-республиканец от Теннесси Марша Блэкберн обратились к руководству НБА с просьбой дать объяснения по поводу связей лиги с Китаем. Работа с государственным телевидением Китая, партнерские отношения с китайской компанией Alibaba и академия баскетбола в Урумчи интересовали сенаторов США большего всего.
Марк Татум, заместитель комиссара НБА Адама Сильвера, заявил, что НБА не имеет никакого отношения к Синьцзянской академии баскетбола уже более года, это партнерство закончилось.
Сенатор из Теннесси ответила, что удовлетворена тем, что НБА больше не связана с баскетбольной академией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, мусульманские жители которого подвергаются различным ущемлениям со стороны правительства Китая.
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