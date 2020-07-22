Астахов назвал размер сокращения бюджета «Химок» и прояснил ситуацию с Мозговым

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что в следующем сезоне бюджет клуба сократится примерно на 20% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Мы недополучили доходы от оставшихся чемпионатов, проведения игр, продажи билетов, спонсорские поступления уменьшились, потому что было принято решение о сокращении зарплат игроков. Как клуб, мы выполнили все решения, которые приняла Евролига, потому что обязаны это делать. Что касается бюджета на предстоящий сезон, он будет сокращён, ориентировочно, на 20%», — приводит слова Астахова News.ru.



Кроме того, Астахов прояснил ситуацию с центровым Тимофеем Мозговым, который не играл в прошлом сезоне из-за травмы.



«Мозгов перед приостановкой чемпионатов неделю тренировался в полную силу с командой. Если бы не остановили турниры, мы бы его увидели выступающим за «Химки». К сожалению, этому не суждено было случиться. Произошла следующая ситуация: после того как стало ясно, что все соревнования завершены, Тимофей решил поехать к доктору продиагностировать больное колено. После диагностики и консультации врача было принято решение сделать чистку колена. Это операция, пусть и не очень серьёзная, но после неё процесс восстановления занимает три-четыре месяца. Сейчас он восстанавливается, затем начнёт постепенно с «Химками» тренироваться, и только после этого через какое-то время будет понятно не только нам, но и ему. Он примет самостоятельное решение, выходить в составе клуба на паркет или заканчивать профессионально с баскетболом», — сказал Астахов.