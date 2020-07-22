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Два игрока ЦСКА вместе тренируются в Греции

Два игрока ЦСКА вместе тренируются в Греции
Баскетбол / Евролига 0

Игроки ЦСКА Никола Милутинов и Янис Стрелниекс тренируются в Греции, сообщает Gazzetta.gr. Как сообщает источник, оба игрока совмещают баскетбол и отдых в Греции под руководством тренера сборной России и ЦСКА Костаса Хацихристоса.

Девочки из спортивной школы гимнастики в Каламате провели встречу в закрытом спортивном зале, где бывший игроки «Олимпиакоса», а ныне баскетболисты ЦСКА с удовольствием пофотографировались с начинающими спортсменками и их тренерским штабом.

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. Он стал игроком ЦСКА в нынешнее межсезонье.

Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба. В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.

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