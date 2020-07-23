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22 очка Уильямса помогли «Клипперс» обыграть «Орландо» в контрольном матче НБА

22 очка Уильямса помогли «Клипперс» обыграть «Орландо» в контрольном матче НБА
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Орландо Мэджик» в контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счётом 99:90.

В первой четверти «Орландо» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок со счётом 26:21. Однако уже к большому перерыву «Клипперс» отыгрались и вышли вперёд — по итогам первой половины встречи команда из Лос-Анджелеса вела в счёте с разницей в 11 очков — 53:42.

В третьей двенадцатиминутке игрокам «Орландо» удалось отыграть шесть очков отставания, однако в решающей четверти сильнее оказались игроки «Клипперс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 22 очка. В составе «Орландо» дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Никола Вучевич.

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