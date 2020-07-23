22 очка Дэниелса помогли «Денверу» обыграть «Вашингтон» в контрольном матче НБА

«Денвер Наггетс» переиграл «Вашингтон Уизардс» в очередном контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счётом 89:82.



В первой четверти «Денверу» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок со счётом 24:19. Во второй четверти «Вашингтону» удалось прибавить, однако четверть также осталась за «Денвером». К большому перерыву счёт на табло был 42:36 в пользу «Наггетс».



В третьей двенадцатиминутке игрокам «Вашингтона» удалось отыграть три очка отставания, однако в решающей четверти сильнее оказались игроки «Денвера».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трой Дэниелс, набравший 22 очка. В составе «Вашингтона» 18 очков набрал Руй Хачимура.