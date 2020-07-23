Рубио перенёс коронавирус

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Фининкс Санз» Рики Рубио переболел коронавирусом, сообщает Eurohoops.



Рубио прибыл в Орландо для участия в рестарте сезона НБА в среду с опозданием почти на две недели. В данный момент испанец чувствует себя нормально и собирается сыграть в контрольном матче против «Юты Джаз» 23 июля. Ранее коронавирусом заразился центровой «Санз» Арон Бэйнс, который испытывает симптомы болезни и до сих пор находится вне расположения клуба.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.