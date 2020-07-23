Новичок «Денвера» прошёл тест на наркотики после сильной игры в контрольном матче

Центровой «Денвер Наггетс» Бол Бол прошёл тест на наркотики после контрольного матча НБА с «Вашингтон Уизардс» (89:82), сообщает Clutch Points.



Бол набрал 16 очков, 10 подборов и 6 блок-шотов в первой игре за «Наггетс». «Денвер» выбрал Бола под 44-м пиком драфта НБА 2019 года. Ранее баскетболист не выходил на площадку в матчах регулярного чемпионата из-за травмы стопы.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.