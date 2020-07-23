Энес Кантер составил топ-5 лучших игроков в истории НБА. Его раскритиковали в Сети
Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер составил свой вариант рейтинга лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Соответствующий пост он опубликовал на странице в «Инстаграме».
Список Кантера выглядит следующий образом: 1. Майкл Джордан, 2. Леброн Джеймс, 3. Коби Брайант, 4. Ларри Бёрд, 5. Шакил О'Нил.
Фото доступно на странице Энеса Кантера в «Твиттере».
На бумаге список не выглядит необычным, но многие болельщики баскетбола возмутились, что Энес не включил в него члена Зала славы, шестикратного чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара. Об этом они поспешили написать в социальных сетях.
«Абдул-Джаббар должен быть в списке, бро. Вы шутите, где Карим?» — начали писать Кантеру.
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