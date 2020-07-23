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Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Дэккер определился с новым клубом

Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Дэккер определился с новым клубом
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник Тайлер Эннис и форвард Сэм Деккер подписали соглашение с клубом «Тюрк Телеком», утверждает Sportando со ссылкой на агента бывших игроков НБА.

Эннис пропустил сезон-2019/2020 из-за травмы. До этого он выступал в «Фенербахче», а также провёл 186 матчей в НБА.

Деккер стал самым эффективным игроком «Локомотива-Кубань» в сезоне-2019/2020 по реализации двухочковых бросков: в Еврокубке Сэм забил 43 из 61 (70,5%), а в Единой лиге ВТБ — 76 из 114 (66,7%).

Американский форвард также стал рекордсменом сезона по количеству набранных очков в одной игре ЕЛ ВТБ – 27 очков в выездном матче против «Зелёна-Гуры». «Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с Деккером после того, как у него истёк действующий контракт.

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