Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Дэккер определился с новым клубом

Разыгрывающий защитник Тайлер Эннис и форвард Сэм Деккер подписали соглашение с клубом «Тюрк Телеком», утверждает Sportando со ссылкой на агента бывших игроков НБА.



Эннис пропустил сезон-2019/2020 из-за травмы. До этого он выступал в «Фенербахче», а также провёл 186 матчей в НБА.

Деккер стал самым эффективным игроком «Локомотива-Кубань» в сезоне-2019/2020 по реализации двухочковых бросков: в Еврокубке Сэм забил 43 из 61 (70,5%), а в Единой лиге ВТБ — 76 из 114 (66,7%).



Американский форвард также стал рекордсменом сезона по количеству набранных очков в одной игре ЕЛ ВТБ – 27 очков в выездном матче против «Зелёна-Гуры». «Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с Деккером после того, как у него истёк действующий контракт.