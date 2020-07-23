НБА имитирует присутствие и скандирование болельщиков во время матчей

НБА компенсирует отсутствие болельщиков на трибунах записями скандирования зарядов поддержки команд, эффектом шума толпы и видеозаменителем фанатов на установленных экранах на трибунах. На видео периодически показывают болельщиков клубов крупным планом, что уже можно было заметить в первых контрольных матчах НБА.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября. ​​​​​​​​​​​

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bleacher Report.