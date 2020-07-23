Школьник выпал с балкона, подражая Коби Брайанту. У него переломы рук, ног и рёбер

Трагический инцидент произошёл в городском уезде Лудин (провинция Сычуань, Китай), когда ученик средней школы попытался подражать Коби Брайанту. Мальчик выпал с балкона и получил тяжёлые травмы.
Школьник, который является большим поклонником таланта Чёрной Мамбы, пытаясь выполнить бросок в прыжке, не рассчитал расстояние и упал за парапет. Его одноклассники попытались удержать товарища, но безуспешно.
Видео доступно на «Чемпионате».
Юного фаната Коби доставили в больницу, где врачи диагностировали переломы рук, ног и рёбер. Его жизнь в настоящий момент вне опасности.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
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