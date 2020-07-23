«Отдам тебе всё своё сердце». Тимма обратился к Седоковой, которая скоро станет его женой

Баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма обратился к своей возлюбленной – певицы Анне Седоковой, которая ранее ответила согласием на предложение спортсмена выйти за него замуж.



«Любовь — это всего лишь слово, пока кто-то не придёт и не придаст ему значение, и ты это сделала. Я отдам тебе всё свое сердце на всю свою жизнь. Величайшая вещь, которую вы когда-либо постигнете, — это просто любить и быть любимым в ответ. И у меня на это есть каждый божий день.

Я готовился к этому на свой день рождения, потому что ты мой лучший подарок, и я хочу называть тебя своей женой. Но вместо одного потрясающего дня у меня их было два. Спасибо тебе за всё, что ты делаешь, чтобы каждый мой день был лучшим. Люблю тебя до луны и обратно», — написал Тимма.

Фото доступно на странице баскетболиста в «Инстаграме».