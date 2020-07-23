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Ведищев объяснил, почему «Локомотив-Кубань» не сохранил Кулагина

Ведищев объяснил, почему «Локомотив-Кубань» не сохранил Кулагина
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение клуба расстаться с защитником Дмитрием Кулагиным.

«Мы благодарны Диме за эти три сезона, что он провёл в «Локо». Яркий, самобытный и индивидуально сильный игрок, с первых же матчей стал одним из лидеров нашей команды. Но, к сожалению, изменившаяся экономическая ситуация не позволяет нам сохранить его в составе. Мы придерживаемся главной стратегии клуба, которая предусматривает развитие игроков собственного резерва. А с Димой прощаемся с благодарностью за тот вклад, что он внёс своей игрой. Желаем здоровья и удачи в продолжении дальнейшей карьеры!» — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Кулагин входит в топ-10 игроков в истории «Локо» по набранным очкам (1097) и в топ-5 по передачам (379).

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Кулагина
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