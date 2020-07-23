«Янис был очень раздражён». Седокова раскрыла подробности помолвки с Тиммой

Известная певица Анна Седокова рассказала историю о том, как баскетболист «Химок» Янис Тимма делал ей предложение.



«Спасибо за поздравления! Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей.

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Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы всей нашей большой компанией развернулись назад, и Янис Тимма был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки.



Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт, и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождём. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз…

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Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал — „Difficult road often leads to beautiful destinations“.

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У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие, и родители, и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие.

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И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal», — написала Седокова в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Седокова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» короткое видео, на котором показала кольцо, которое ей подарил баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма. Латвийский спортсмен вручил его артистке вместе с предложением руки и сердца. Седокова ответила согласием.



Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».