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Роуз обесценил все титулы Леброна

Роуз обесценил все титулы Леброна
Баскетбол 0

Бывший игрок НБА, а ныне телеведущий Джален Роуз поделился мнением об одном из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброне Джеймсе.

«Если думаете, что „Лейкерс“ не выйдет в плей-офф без Леброна Джеймса, это говорит о том, что вы чувствуете к Энтони Дэвису. Хотел бы напомнить, что каждый раз, когда Леброн Джеймс выигрывал чемпионат, он выступал в суперкоманде», — приводит слова Джалена Роуза Fadeaway World.

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.

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