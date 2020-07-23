Роуз обесценил все титулы Леброна

Бывший игрок НБА, а ныне телеведущий Джален Роуз поделился мнением об одном из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброне Джеймсе.



«Если думаете, что „Лейкерс“ не выйдет в плей-офф без Леброна Джеймса, это говорит о том, что вы чувствуете к Энтони Дэвису. Хотел бы напомнить, что каждый раз, когда Леброн Джеймс выигрывал чемпионат, он выступал в суперкоманде», — приводит слова Джалена Роуза Fadeaway World.



35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.