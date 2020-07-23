Джей Ар Смит возмутился рейтингом ESPN, в котором немец Новицки выше нигерийца Оладжьювона

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит разочарован рейтингом портала ESPN рождённых за пределами США игроков НБА.
Первое место в рейтинге занимает легендарный немецкий тяжелый форвард Дирк Новицки, который более двух десятилетий выступал за «Даллас Маверикс» и в 2011 году принёс команде единственный титул в истории. На второй строчке — двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» нигерийский центровой Хаким Оладжьювон. Превосходство Новицки над Оладжьювоном больше всего возмутило Смита.
«Не хочу проявить неуважение к Дирку, но Хаким на втором месте? Конечно, Дирк был суперигроком, одним из лучших в истории. Но Хаким?» — написал Смит на своей странице в «Твиттере».
В топ-10 рейтинга ESPN также вошли Патрик Юинг (родился на Ямайке), Доминик Уилкинс (американец, родившийся во Франции), Стив Нэш (Канада), Яннис Адетокунбо (Греция), Пау Газоль (Испания), Тони Паркер (родился в Бельгии, гражданство Франции), Ману Джинобили (Аргентина) и Дикембе Мутомбо (Демократическая Республика Конго).
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