Леброн сделал выпад в адрес Трампа после поражения от «Далласа»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после контрольного матча НБА против «Даллас Маверикс» (104:108) сделал критический выпад в сторону действующего президента США Дональда Трампа.
«В 2016 году Барак Обама был нашим президентом. Мы знаем, что сейчас происходит. Это прогресс? Я думаю, что мы все можем сказать, что это не прогресс», — приводит слова Джеймса Cluth Points.
Джеймс потребовал справедливого расследования дела Бреонны Тэйлор — 26-летней сотрудницы скорой помощи, убитой сотрудниками полиции, которые искали в её доме наркотики. В итоге наркотики в доме Тэйлор так и не нашли, но пока ни один полицейский наказан не был.
35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру. Лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.
- 24 июля 2020
-
06:36
-
06:00
-
03:54
-
03:35
-
00:34
- 23 июля 2020
-
23:30
-
22:59
-
21:32
-
21:03
-
19:57
-
19:11
-
17:54
-
16:49
-
16:43
-
15:38
-
15:38
-
12:50
-
12:38
-
12:10
-
11:13
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
06:55
-
06:33
-
06:22
-
00:44
-
00:29
-
00:06
- 22 июля 2020
-
23:50
-
22:42
-
21:54
-
21:51