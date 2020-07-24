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Леброн сделал выпад в адрес Трампа после поражения от «Далласа»

Леброн сделал выпад в адрес Трампа после поражения от «Далласа»
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после контрольного матча НБА против «Даллас Маверикс» (104:108) сделал критический выпад в сторону действующего президента США Дональда Трампа.

«В 2016 году Барак Обама был нашим президентом. Мы знаем, что сейчас происходит. Это прогресс? Я думаю, что мы все можем сказать, что это не прогресс», — приводит слова Джеймса Cluth Points.

Джеймс потребовал справедливого расследования дела Бреонны Тэйлор — 26-летней сотрудницы скорой помощи, убитой сотрудниками полиции, которые искали в её доме наркотики. В итоге наркотики в доме Тэйлор так и не нашли, но пока ни один полицейский наказан не был.

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру. Лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля. ​​​​​​​

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