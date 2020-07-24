НБА создала специальную должность для продвижения меньшинств и женщин на высокие посты
В Национальной баскетбольной ассоциации объявили, что Орис Стюарт назначен главным сотрудником лиги по вопросам инклюзии. Стюарт, который в настоящее время является главным сотрудником НБА по вопросам разнообразия и интеграции, вступит в новую должность 15 августа и будет подчиняться президенту НБА по вопросам администрации Бобу Крики.
Стюарт будет отвечать за руководство объединёнными группами по вопросам людских ресурсов, разнообразия и интеграции. Он будет курировать соответствующие стратегии для НБА, женской НБА (WNBA), G-Лиги НБА и NBA 2K League и её команд, поддерживать рост и развитие глобальной рабочей силы НБА, а также укреплять обязательства по привлечению, поддержке и развитию талантов.
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