НБА создала специальную должность для продвижения меньшинств и женщин на высокие посты

В Национальной баскетбольной ассоциации объявили, что Орис Стюарт назначен главным сотрудником лиги по вопросам инклюзии. Стюарт, который в настоящее время является главным сотрудником НБА по вопросам разнообразия и интеграции, вступит в новую должность 15 августа и будет подчиняться президенту НБА по вопросам администрации Бобу Крики.

Стюарт будет отвечать за руководство объединёнными группами по вопросам людских ресурсов, разнообразия и интеграции. Он будет курировать соответствующие стратегии для НБА, женской НБА (WNBA), G-Лиги НБА и NBA 2K League и её команд, поддерживать рост и развитие глобальной рабочей силы НБА, а также укреплять обязательства по привлечению, поддержке и развитию талантов.