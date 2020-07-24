Гомельский назвал лучших снайперов НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации. Он ответил на вопрос одного из болельщиков, который попросил сравнить нынешних атакующих защитников и лёгких форвардов с легендами НБА Реджи Миллером и Рэем Алленом.
«Я надеюсь, что Клэй Томпсон обретёт свои кондиции, которые у него были до травмы. А так список очень обширный, например: [Пол] Джордж, [Джеймс] Харден, [Кавай] Леонард, [Брэндон] Ингрэм, [Джейсон] Тэйтум, [Крис] Миддлтон и т. д.» — написал Гомельский на своей веб-конференции.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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