Тренеры ЦСКА, «Реала», «Барселоны» и других грандов попытались выявить чемпиона Евролиги

Главные тренеры ведущих клубов Евролиги провели конференцию, на которой попытались определить, какая команда больше всего заслужила стать чемпионом досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020.



Димитрис Итудис (ЦСКА), Этторе Мессина («Милан»), Пабло Ласо («Реал»), Эргин Атаман («Анадолу Эфес»), Яннис Сферопулос («Маккаби») и Шарунас Ясикявичюс («Барселона») так и и смогли прийти к единому мнению.



В итоге все главные тренеры договорились встретиться в следующем сезоне и выявить сильнейшего. В конце видео юмористического характера в кадре появляется 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович, который этим летом решил покинуть турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче» после 7 лет работы и сделать годичный перерыв от тренерской деятельности.

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