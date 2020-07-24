Тренеры ЦСКА, «Реала», «Барселоны» и других грандов попытались выявить чемпиона Евролиги

Главные тренеры ведущих клубов Евролиги провели конференцию, на которой попытались определить, какая команда больше всего заслужила стать чемпионом досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020.
Димитрис Итудис (ЦСКА), Этторе Мессина («Милан»), Пабло Ласо («Реал»), Эргин Атаман («Анадолу Эфес»), Яннис Сферопулос («Маккаби») и Шарунас Ясикявичюс («Барселона») так и и смогли прийти к единому мнению.
В итоге все главные тренеры договорились встретиться в следующем сезоне и выявить сильнейшего. В конце видео юмористического характера в кадре появляется 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович, который этим летом решил покинуть турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче» после 7 лет работы и сделать годичный перерыв от тренерской деятельности.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL
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