Гомельский предположил, как ЦСКА будет справляться с последствиями ухода Хайнса

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский предположил, как будут действовать в БК ЦСКА, откуда в межсезонье ушёл его многолетний лидер Кайл Хайнс. Он ответил на реплику пользователя, который отметил, что, по словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, если бы не ушёл Хайнс, в команде не было бы Торнике Шенгелии.
«Я это интервью Ватутина прочёл внимательно. Там не было столь категоричного определения. Сказано было, что после ухода Хайнса команде требовался лидер на площадке и в раздевалке. Шенгелия по своим лидерским качествам подходил очень хорошо. Но по амплуа Шенгелия сильно отличается от Хайнса. Таким образом, в защите Итудису придётся решать проблему подстраховки в трёхсекундной зоне.
Как мне кажется, большая нагрузка в обороне придётся на Милутинова. А в атаке навыки Шенгелии при борьбе на чужом щите плюс Милутинов могут компенсировать уход капитана», — написал Гомельский на своей веб-конференции.
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