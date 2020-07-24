Леброн Джеймс: вы никогда не сможете понять, что значит быть чёрным в Америке

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему поддерживает инициативу Black Lives Matter, которая приобрела широкую популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который ушёл из жизни в результате действий задержавшего его полицейского.
«Многие говорят о Black Lives Matter как о движении. Но это не движение. Если ты чёрный, это не движение. Это стиль жизни.
Мы говорим, что это движение? Окей, и что дальше? Как долго оно будет существовать? Нет, это стиль жизни. Когда ты просыпаешься, ты остаёшься чёрным. И так каждый день.
Мне не нравится слово «движение», поскольку, увы, в Америке и в обществе для нас не создано движений.
Понимаю, что вы чувствуете. Но вы никогда не сможете понять, что значит быть чёрным в Америке», — приводит слова Леброна Basket USA.
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