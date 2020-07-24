Ватутин рассказал, почему ЦСКА не смог подписать Милутинова год назад

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему клубу не удалось заключить соглашение с сербом Николой Милутиновым в 2019 году.

«Действительно, мы вели предметные переговоры, но у Милутинова был действующий контракт с «Олимпиакосом», и мы не смогли договориться по сумме байаута с пирейцами», — цитирует Ватутина «Спорт-экспресс».

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».

Никола Милутинов, уроженец сербского Нови-Сада, начинал баскетбольный путь в юниорской программе «Хемофарма» из Вршаца, где и дебютировал на взрослом уровне. В 17-летнем возрасте он уже играл в Евролиге за белградский «Партизан», а последние пять сезонов провёл в составе греческого «Олимпиакоса». В коллекции Николы победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров Евролиги. Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за Сербию на ЧМ в составе национальной команды.