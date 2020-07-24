Чиновник в Греции оскорбил Адетокунбо на расовой почве. Его уволили
Сотрудник министерства образования Греции Константинос Калемис был уволен за расистские высказывания в адрес игрока сборной Греции по баскетболу и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает Eurohoops.
Чиновник отреагировал на видео с баскетболистом, в котором тот делится мыслями о проблемах расизма.
«Что делает эта обезьяна? А, точно, играет в баскетбол. Мне всё равно, просто безразлично. Да и вообще, он не человек, а чёртов нигер», — написал Калемис в социальной сети.
Вскоре его сообщение было удалено, но скандал уже разразился. В итоге функционер министерства образования лишился своей должности. Напомним, Адетокунбо — один из сильнейших игроков НБА и является действующим MVP.
- 24 июля 2020
-
18:57
-
18:35
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
16:40
-
15:20
-
14:11
-
13:20
-
13:02
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
11:07
-
10:55
-
10:20
-
09:20
-
06:36
-
06:00
-
03:54
-
03:35
-
00:34
- 23 июля 2020
-
23:30
-
22:59
-
21:32
-
21:03
-
19:57
-
19:11
-
17:54
-
16:49
-
16:43
-
15:38
-
15:38
-
12:50
-
12:38
Партнерский контент