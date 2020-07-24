Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Чиновник в Греции оскорбил Адетокунбо на расовой почве. Его уволили

Чиновник в Греции оскорбил Адетокунбо на расовой почве. Его уволили
Баскетбол / НБА 0

Сотрудник министерства образования Греции Константинос Калемис был уволен за расистские высказывания в адрес игрока сборной Греции по баскетболу и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает Eurohoops.

Чиновник отреагировал на видео с баскетболистом, в котором тот делится мыслями о проблемах расизма.

«Что делает эта обезьяна? А, точно, играет в баскетбол. Мне всё равно, просто безразлично. Да и вообще, он не человек, а чёртов нигер», — написал Калемис в социальной сети.

Вскоре его сообщение было удалено, но скандал уже разразился. В итоге функционер министерства образования лишился своей должности. Напомним, Адетокунбо — один из сильнейших игроков НБА и является действующим MVP.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020