Ведущий игрок «Хьюстона» покинул расположение команды в Орландо

Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс покинул кампус НБА в Орландо по семейным обстоятельствам, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Пока остаётся неясным, планирует ли Риверс возвращаться в кампус для участия в рестарте сезона НБА—2019/2020. Защитник точно не примет участия в контрольных матчах. Риверс рискует пропустить первые игры регулярного чемпионата, если решит вернуться в Орландо, поскольку по возвращении ему придётся уйти на карантин минимум на четыре дня.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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