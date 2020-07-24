Леброн Джеймс высмеял команду НФЛ, которая отказалась от имени из-за обвинений в расизме

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс потроллил команду НФЛ из Вашингтона, которая отказалась от псевдонима из-за обвинений в расизме. Ранее клуб назывался «Вашингтон Редскинз», но вторую часть сочли расистской в отношении коренных жителей США («Редскинз» переводится как «краснокожие». — Прим. «Чемпионата»). В итоге руководство решило оставить команду без псевдонима до конца сезона, используя название «Футбольная команда Вашингтона».
«Просто просыпаешься от дремоты перед игрой, чтобы узнать о «Футбольной команде Вашингтона»??? Это реально? Ни за что! У них было тщательное и продолжительное заседание совета директоров по этому вопросу», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение ироничными смайлами.
35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.
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