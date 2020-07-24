Тренер ярославского «Буревестника» сломал нос судье

В Ярославле во время баскетбольного матча любительского чемпионата «Золотое кольцо» произошёл неприятный инцидент. После завершения противостояния между сборной ЯрГу и командой «Слоны» баскетболист Михаил Терехов, представлявший Ярославский государственный университет, ударом головы сломал нос арбитру Вадиму Павлову, сообщает портал ЯРновости.

Отмечается, что особых предпосылок для такого развития событий не было. После инцидента Терехов принёс извинения пострадавшему и конфликт исчерпан.

Добавим, что в свои 33 года Терехов также работает тренером баскетбольного клуба «Буревестник». А сборную ЯрГу тренирует его ассистент по «Буревестнику» Алексей Нуждин.

К слову, в скандальном матче команда Терехова одержала победу.