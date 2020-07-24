Фридзон рассказал о причине ухода из «Локомотива-Кубань»
Защитник сборной России и новобранец «Зенита» Виталий Фридзон рассказал, что заставило его покинуть «Локомотив-Кубань» в нынешнее межсезонье. По словам ветерана отечественного баскетбола, в Краснодаре взяли курс на омоложение состава и привлечение в состав воспитанников собственной академии.
«В „Локомотиве-Кубань“ всё прекрасно. Отличный клуб, отличные ребята, но сейчас, как я понимаю, в команде начался курс на омоложение состава и, по возможности, использование своих воспитанников. У них большая, хорошая клубная академия. Они хотят её использовать на полную мощность», — приводит слова Фридзона издание «Спорт день за днём».
Напомним, Виталий Фридзон подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга на один сезон.
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