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«Клипперс» потеряли третьего ведущего игрока перед рестартом сезона НБА

«Клипперс» потеряли третьего ведущего игрока перед рестартом сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс покинул кампус в Орландо по личным причинам, сообщает журналист The Los Angeles Times Эндрю Грайф на своей странице в «Твиттере».

Уильямс намерен вернуться в расположение клуба в ближайшее время для участия в рестарте сезона-2019/2020 НБА. Уильямсу придётся пройти как минимум четырёхдневный карантин, так что он вряд ли сыграет в контрольных матчах и может пропустить первые официальные игры регулярного чемпионата, который возобновится 30 июля.

Ранее кампус покинули другие ведущие игроки «Клипперс» — защитник Патрик Беверли и тяжёлый форвард Монтрез Харрелл. Вполне возможно, что в ходе сезона аналогичным образом поступит и форвард Маркус Моррис, который ждёт рождения сына в сентябре.

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