Джейсон Кидд является главным кандидатом на пост главного тренера «Нью-Йорк Никс»

Руководство «Нью-Йорк Никс» продолжает работу над поиском нового главного тренера команды. Ранее основным кандидатом на вакантный пост называли опытного Тома Тибодо. Но теперь, судя по всему, приоритеты боссов клуба изменились.

Новым фаворитом на должность главного тренера «Никс» является Джейсон Кидд, сообщает Clutch Points. Отметим, что игровую карьеру Кидд завершал именно в составе «Никс».

Кроме того, у него уже есть немалый тренерский опыт. В качестве главного тренера он работал с «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». Кидду удавалось вывести «Нетс» в полуфинал Восточной конференции, с «Милуоки» он дважды выходил в плей-офф, но команда проигрывала уже в первом раунде.

На данный момент Кидд входит в тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс».