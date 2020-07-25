Домантас Сабонис получил серьёзную травму и покинул Орландо
Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс», один из лидеров команды из Индианаполиса Домантас Сабонис получил серьёзную травму стопы, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Литовец покинул так называемый пузырь в Орландо (штат Флорида, США) и теперь намерен найти специалиста, который займётся его повреждением.
Сабонис играет одну из ключевых ролей в команде и в среднем за матч собирает дабл-дабл. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 62 матчах, набирая в них 18,5 очка, собирая 12,4 подбора и совершая 5,0 передачи.
Домантас не принимал участие в контрольном матче «Индианы» с «Портлендом», в котором «Пэйсерс» 23 июля победили со счётом 91:88.
Напомним, рестарт сезона НБА запланирован на 30 июля.
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