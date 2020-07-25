«Хьюстон» проиграл «Торонто» с двузначным счётом, «Оклахома» уверенно победила «Бостон»

В НБА прошли три контрольных матча. Клуб «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (90:83). В составе победителей Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов, Джоэл Эмбиид набрал 10 очков и 6 подборов, в активе Бена Симмонса 9 очков (в том числе одно попадание из-за дуги при двух попытках), 7 подборов и 9 передач. У проигравших лучшую результативность показал Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, Кайл Андерсон набрал 14 очков и 8 подборов.
«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Бостон Селтикс» (98:84). В составе «Тандер» лучшими стали Стивен Адамс и Шэй Жильжо-Александер, набравшие по 17 очков. У «Бостона» центровой Энес Кантер оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.
В последнем матче игрового дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Торонто Рэпторс» (83:94), Защитник «Рокетс» Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 передач, его одноклубник Дэньюэл Хауз набрал 18 очков и 6 подборов, Расселл Уэстбрук — 10 очков и 9 подборов. В составе «Торонто» Серж Ибака набрал 18 очков, Терренс Дэвис — 15, Паскаль Сиакам — 13.
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