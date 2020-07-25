Симмонс забил трёхочковый и покорил рекорд карьеры по дальним атакам. Он ходил к психологу

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в третьей четверти контрольного матча НБА против «Мемфис Гриззлиз» (90:83) реализовал трёхочковый бросок.



До этого Симмонс реализовал только два дальних броска за всё время выступления в НБА. Главный тренер «Сиксерс» Бретт Браун ранее заявил, что Симмонс много работает над трёхочковым в Орландо. Симмонс записался на сеанс к психологу, чтобы избавиться от комплекса атак из-за дуги. В матче против «Мемфиса» Бен исполнил две трёхочковые попытки, что является повторением карьерного рекорда. Единственный раз в карьере он столько раз атаковал из-за дуги 21 октября 2017 года в матче против «Торонто Рэпторс».

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